Das neue Digitale Themenheft Ihrer Tageszeitung

Schmatz nicht!“, „Benimm dich!“ und „Setz dich aufrecht hin!“ – diese mahnenden Worte aus unserer Kindheit werden oft mit Adolph Freiherr Knigge verbunden, den viele als Symbol strenger Etikette sehen. Doch Knigge, der 1788 das Buch „Über den Umgang mit Menschen“ schrieb, verdient diese einseitige Sicht nicht. Er war mehr als ein Benimmonkel, er bot kluge Lebensratschläge, die in allen Lebensbereichen – vom Privatleben bis zur Karriere – nützlich sind, basierend auf Wertschätzung und Rücksichtnahme. In unseren Texten verzichten wir auf strenge Benimmregeln und Belehrungen. Wir orientieren uns stattdessen an Knigges Ansicht: „Die Gesellschaft möchte eher unterhalten als belehrt werden.“

